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"У нас украли "золото": соцсети взорвались гневом на поражение боксера Хижняка в финале Олимпиады

"У нас украли "золото": соцсети взорвались гневом на поражение боксера Хижняка в финале Олимпиады

Associated Press

Болельщики очень расстроились из-за неудачи и не согласны с решением судьи остановить поединок.

В Сети активно обсуждают поражение украинского боксера Александра Хижняка в финале Олимпийских игр-2020 в Токио. Наш соотечественник по прозвищу "Полтавский танк" нокаутом уступил бразильцу Геберту Соузе и стал серебряным призером в весе до 75 кг.

26-летний украинец убедительно выиграл два раунда, но не остановился и пошел добивать соперника в третьем. Внезапно Хижняк пропустил сильный удар и оказался на канвасе. Судья остановил бой и зафиксировал нокаут, отдав победу бразильцу.

В соцсетях болельщики активно отреагировали на неудачу украинского боксера, поддержав его. Часть фанатов уверена, что рефери не должен был останавливать поединок после того, как Хижняк побывал на канвасе. Другие же любители бокса не понимают, зачем Александр пустился в рубку с бразильцем, фактически имея победу уже в кармане.

  • Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
  • Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 16 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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