"У нас украли "золото": соцсети взорвались гневом на поражение боксера Хижняка в финале Олимпиады

"У нас украли "золото": соцсети взорвались гневом на поражение боксера Хижняка в финале Олимпиады

Болельщики очень расстроились из-за неудачи и не согласны с решением судьи остановить поединок.

В Сети активно обсуждают поражение украинского боксера Александра Хижняка в финале Олимпийских игр-2020 в Токио. Наш соотечественник по прозвищу "Полтавский танк" нокаутом уступил бразильцу Геберту Соузе и стал серебряным призером в весе до 75 кг.

26-летний украинец убедительно выиграл два раунда, но не остановился и пошел добивать соперника в третьем. Внезапно Хижняк пропустил сильный удар и оказался на канвасе. Судья остановил бой и зафиксировал нокаут, отдав победу бразильцу.

В соцсетях болельщики активно отреагировали на неудачу украинского боксера, поддержав его. Часть фанатов уверена, что рефери не должен был останавливать поединок после того, как Хижняк побывал на канвасе. Другие же любители бокса не понимают, зачем Александр пустился в рубку с бразильцем, фактически имея победу уже в кармане.

вот это даааа, Хижняк словил — столика не обслуживается (@alwfnm) August 7, 2021

У нас украли золото :-(

Хижняк #Boxing — Only My Soul (@OnlyMySoul) August 7, 2021

Хижняк ое чемпион, ничего не знаю, можете себе писать что хотите — ♡ (@mindenerwa_) August 7, 2021

Хижняк — герой! Это поражение пусть даст только сил. Спасибо — Иван Брусак (@ivanbrusak) August 7, 2021

Лучший пока боксёрский поединок на Олимпиаде. Украинац Хижняк уверенно выигрывал бой с Соузой после двух раундов, но в третьем попал под страшный левый боковой. И бразилец победил нокаутом — Vladimir Sapunov (@ Vsapunov76) August 7, 2021

Хижняк просил добавлять весь бой. Вот ему и добавили ( — Майкл Сыч (@ totsamiymisha94) August 7, 2021

Реф не стал считать вообще, Хижняк поднялся в секунду. Ну это цирк — Rostyslav Makhanko (@rostik_makhanko) August 7, 2021

А уж как Хижняк золото проиграл нокаутом в третьем, тупо Ведя в одну калитку оба до этого — прям классический апсет, как в профессионалов — Витя Зэ (@Vitya_Ze) August 7, 2021

Ладно, реф досчитал до двух, Хижняк поднялся, реф машет, что все, что за прикол — Rostyslav Makhanko (@rostik_makhanko) August 7, 2021

Александр Хижняк приобретает серебро, но для всех адекватных людей он чемпион, а Соуза кусок дерьма! а судья — дрянь pic.twitter.com/CAAImVTbLX — Мать Василева! # УкраинаВперед (@o_only_football) August 7, 2021

Капец, Хижняк два раунда выносил бразильца и в третьем надо было немного придержать, а он дальше шел в рубку и пропустил один прямой и нокдаун. Так жаль pic.twitter.com/9GzyWAO5cB — L @ M (@ja_ne_rab) August 7, 2021

Только Александр Хижняк потерял "гарантированное золото" в Токио. В финале до 75 кг "полтавский танк" заблудился в бразилських джунглях. Соуза проигрывал основания по очкам, но мощно ударил навстречу, как настоящий панчер. Освобождаться нам следует от пафоса и лучше думать о защите ... pic.twitter.com/Ype0vgxAJ2 — Олег Володарский (@ 9lCzYyMNjLttcrA) August 7, 2021

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 16 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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