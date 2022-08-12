"У нас война, почему здесь притесняют русскоязычных": дочь президента Федерации дзюдо Украины спровоцировала языковой скандал (видео)

Дочь президента Федерации дзюдо Украины и депутата облсовета Днепра от ОПЗЖ Михаила Кошляка Елизавета оказалась в эпицентре языкового скандала.

На своей странице в Instagram она заявила, что не собирается разговаривать на украинском.

"Здесь на украинском только суржиком говорят. У меня няня базарит суржиком. Муж мой из села и он там всю жизнь говорил на украинском и сейчас тоже говорит на суржике. Я в школе учила украинский язык, у нас очень хорошая учительница была, я читала произведения на украинском, но переходить на него не буду.

Я не буду переходить на украинский только потому, что есть какие-то долб***бы, которые мне рассказывают, что "из-за таких как ты мы страдаем". Нет, бл**ь, из-за таких, как вы, мы страдаем, из-за таких людей, которые создают еще больше проблем. Почему война? Потому что здесь притесняют русскоязычных", — сказала она.

Сейчас страница блогерки недоступна. Возможно, она удалила ее или на нее пожаловались другие пользователи и профиль заблокировали.

Напомним, что ультрас полтавской "Ворсклы" осудили трансфер украинского футболиста Андрея Кравчука, ранее игравшего в России.

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