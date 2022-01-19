"У нас здесь много Наташ": известный российский клуб оскандалился презентацией турецкого новичка

"У нас здесь много Наташ": известный российский клуб оскандалился презентацией турецкого новичка

Неудачная шутка оскорбительна для российских женщин.

Московский ЦСКА объявил об аренде полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи и попал в громкий скандал из-за презентации турецкого футболиста.

Пресс-служба российского клуба опубликовала у себя в соцсетях шутливый ролик, имитируя переписку с будущим новичком.

В этом видео игрок сначала игнорирует приглашение от ЦСКА, но затем получает сообщение "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ". После этих слов турок мгновенно принимает предложение и отвечает: "Пять минут, уже еду".

Скриншот видео в Twitter

В комментариях болельщики возмутились таким роликом и назвали его оскорбительным для российских женщин. Московский клуб уже удалил видео из соцсетей и попросил прощения у фанатов.

Добавим, что "Наташами" в Турции часто называют девушек славянской внешности. Часто это слово употребляется пренебрежительно, в частности к женщинам легкого поведения, которые общаются или вступают в половую связь с иностранцами.

В этом сезоне Языджи провел за "Лилль" 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

До "Лилля" турецкий полузащитник выступал только у себя на родине за "Трабзонспор".

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