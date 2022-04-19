"У него должны быть планы А и Б": олимпийский чемпион дал советы Джошуа на реванш с Усиком

"У него должны быть планы А и Б": олимпийский чемпион дал советы Джошуа на реванш с Усиком

Эй Джей постарается вернуть титулы во втором поединке с украинским боксером.

Олимпийский чемпион 2000 года Одли Харрисон поделился ожиданиями от боя-реванша между украинским обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

"Джошуа тяжело с Усиком, потому что Александр технический боксер с хорошей любительской школой. У Украины есть история воспитания хороших боксеров. Энтони говорит: "Я должен быть жестче и прессинговать Усика". Думаю, ему действительно нужно так действовать, но он должен это делать с правильным подходом.

Есть много трюков, которыми Джошуа обязан воспользоваться в этом бою. Он не может просто закрыть глаза и навалиться на Усика. К примеру, если он не будет использовать джеб, то Усик будет выходить на свою дистанцию и упрощать задачи для себя. Каждый раз, когда Александр сокращает дистанцию, Энтони должен избивать его и уходить с линии атаки. В первом бою Джошуа ничего подобного не делал. Я сомневаюсь, что Энтони сможет просто прыгнуть на него и нокаутировать. Для этого придется приложить очень много усилий

Джошуа не похож на Тайсона, идущего к победе любой ценой, или Рикки Хаттона, который одним ударом может решить результат поединка. У Джошуа нет такого стиля. Итак, я думаю, ему необходимо добавить некоторые основы в свой арсенал, а также иметь четкий план действий.

Все-таки этого мало, потому что он должен иметь и запасной план на этот бой, если первый не сработает. У него должны быть планы А и Б. Только так можно рассчитывать на успех", - цитирует Харрисона BoxingNews24.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал потенциальную дату и место реванша с Усиком. Вскоре о бое собираются объявить официально.

В ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой. В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Читайте также:

"Поступали угрозы нашей семье": жена Усика объяснила, почему боксер не высказывался по поводу Крыма

"Они пришли к нам специально": жена Усика уверена, что оккупантам "сдали" локацию их дома в Ворзеле

"Сейчас Усик думает о своей стране и безопасности ее жителей": Белью - о реванше украинца с Джошуа