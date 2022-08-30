"У него есть боксерские навыки и вес": абсолютный чемпион мира назвал фаворита боя Усик – Фьюри

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о возможном поединке между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри является фаворитом в объединительном бою против украинского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Такое мнение высказал абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес.

"Во втором поединке Джошуа выглядел хорошо, но Усик — отличный боец, и в этом заключается разница. Я не думаю, что Александр может сделать то же с Тайсоном Фьюри. Это будет хорошее сражение, но я считаю, что Фьюри победит, потому что имеет все необходимое для этого. У Фьюри есть боксерские навыки и вес, так что все будет по-другому", — сказал Альварес в интервью Fight Hub TV.

Также Канело выразил готовность провести сражение с Александром Усиком.

"Это сложно, но мне безразлично. Мне нравятся такие вызовы. Мне плевать. Я знаю, что это будет сложно, но я люблю бокс, люблю оказываться в таких ситуациях", — отметил он.

Напомним, что ТСН Проспорт расскажет все, что известно о возможной встрече между Усиком и Фьюри.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

На счету 31-летнего Альвареса 57 побед (39 – нокаутом) в 60 боях на профессиональном ринге. Также на его счету одно поражение и 2 ничьи.

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