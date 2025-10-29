"У него есть недостатки": Уордли высказался о возможном бое с Усиком за звание "абсолюта"

Фабио Уордли и Александр Усик / фото из соцсетей

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли высказался о возможном бое против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Британский боксер считает, что украинца можно победить, воспользовавшись его недостатками.

"Это супертяжелый вес. Думаю, я доказал, что если я стою на ногах и дышу полной грудью, то опасен для любого, будь то Александр Усик или кто-то еще. Это опасная игра.

Усик – талант поколения, но он также не непобедим. У него есть недостатки. Не поймите меня неправильно, их очень тяжело использовать, но они есть", – сказал Уордли в интервью Ариэлю Хельвани.

В ночь на 26 октября Уордли на арене O2 в Лондоне победил новозеландца Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик.

Ранее WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Так что если украинец откажется боксировать с британцем, то потеряет свой титул, а следовательно и звание абсолютного чемпиона мира.

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

В то же время промоутер британского претендента Фрэнк Уоррен рассказал, что бой Усик – Уордли может состояться в марте 2026 года в Лондоне или Эр-Рияде.

Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

30-летний Уордли имеет на своем счету 20 побед (19 – нокаутом) и одну ничью.