- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 2 мин
"У него есть недостатки": Уордли высказался о возможном бое с Усиком за звание "абсолюта"
Британец уверен, что способен создать проблемы украинскому чемпиону.
Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли высказался о возможном бое против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.
Британский боксер считает, что украинца можно победить, воспользовавшись его недостатками.
"Это супертяжелый вес. Думаю, я доказал, что если я стою на ногах и дышу полной грудью, то опасен для любого, будь то Александр Усик или кто-то еще. Это опасная игра.
Усик – талант поколения, но он также не непобедим. У него есть недостатки. Не поймите меня неправильно, их очень тяжело использовать, но они есть", – сказал Уордли в интервью Ариэлю Хельвани.
В ночь на 26 октября Уордли на арене O2 в Лондоне победил новозеландца Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Усик.
Ранее WBO обязала Усика провести следующий поединок с победителем боя Паркер – Уордли. Так что если украинец откажется боксировать с британцем, то потеряет свой титул, а следовательно и звание абсолютного чемпиона мира.
Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже рассказал, что Усик собирается вернуться на ринг в первой половине 2026 года.
В то же время промоутер британского претендента Фрэнк Уоррен рассказал, что бой Усик – Уордли может состояться в марте 2026 года в Лондоне или Эр-Рияде.
Напомним, последний раз Усик выходил в ринг в июле этого года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.
В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
30-летний Уордли имеет на своем счету 20 побед (19 – нокаутом) и одну ничью.