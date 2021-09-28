"У него есть родные и близкие": Усик признался, почему не стал нокаутировать Джошуа

Александр отметил, что не хотел вредить здоровью соперника.
Украинский боксер Александр Усик провел пресс-конференцию после возвращения в Киев с чемпионскими поясами, которые в Лондоне отобрал у британца Энтони Джошуа.
УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)
34-летний украинец победил единогласным судейским решением. В последнем раунде он зажал британского чемпиона у канатов и был близок к нокауту, но перед финальным гонгом пожалел своего оппонента. Во время общения с журналистами Александр объяснил, почему так поступил.
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"Почему вы такой кровожадный? Такие вопросы задают. Победа есть, все нормально. Почему обязательно, чтобы человек падал. У него есть родные и близкие, мать и отец. Это большой кусок здоровья в минус, если человек падает и теряет сознание. Я не за это. И не за то, чтобы он встал и забыл, какой сегодня день. Не было нокаута - и слава Богу. Здоровее будем", - сказал Усик.
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
- Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой".
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