"У него немного подгорела попка": Усик объяснил, почему Фьюри не сдержал обещание о пощечине

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик рассказал о своей встрече с Тайсоном Фьюри после его победы над Дереком Чисорой.

"Организационные вопросы были. Промоутеры, Эгис Климас и Александр Красюк, над этим работают. Моя задача – тренировка. Мы посмотрели поединок. Тайсон Фьюри сделал хороший спарринг для себя при том, что он еще и заработал деньги.

Я вышел в ринг, мы объявили о том, что будем боксировать. Дальше уже вопросы организаторов и Тайсона Фьюри. Дай Бог, чтобы мы все прошли лагеря и у нас не было травм», – рассказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

По словам украинца, его выход на ринг был запланирован.

Был ли выход запланирован? Да, мы общались перед этим. Если он согласится боксировать, то я выйду в ринг. Перед этим были разговоры, говорит: "Я дам ему пощечину". Но я думаю, что у него немного подгорела попка, и он передумал о пощечине.

Впечатления от выхода на ринг обычны. Наверное, организм находился в адреналиновом состоянии. Обычные переживания. Не то что страх. Нет, никакого страха, все спокойно. Но внутренне я был готов к каким-то его пустякам", – добавил он.

Напомним, после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Ожидается, что поединок состоится в начале 2023 года. Стороны пока не подписали контракт на бой, поэтому он не утвержден официально.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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