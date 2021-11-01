"У него нет ничего, что мы хотим": отец обидчика Ломаченко снова открестился от шанса на реванш для украинца

"У него нет ничего, что мы хотим": отец обидчика Ломаченко снова открестился от шанса на реванш для украинца

Следующий бой Василий проведет 11 декабря.

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопес-старший в очередной раз заявил, что не даст реванш украинцу Василию Ломаченко.

Об этом он заявил в интервью Fight Hub TV.

"Мы только недавно победили лучшего бойца в мире — Ломаченко. Еще и сделали так, что это было легко. Судьи все сочли правильно. Я отдал Ломаченко только один раунд — 11-й. Ты не можешь выиграть раунд, хорошо проводя семь секунд, а потом отступая, судьи смотрели на это, это было даже не отдельное, а единогласное решение.

Хотим ли мы дать реванш Ломаченко? Конечно же, нет. У него нет ничего, что мы хотим. Он бы никогда не сделал это для нас. Ломаченко сам не вписал опцию реванша в контракт, ведь верил, что побьет моего сына".

Кроме того, он рассказал, почему его сын не сумел нокаутировать украинца.

"Прежде всего мой сын бьет тебя очень тяжелым джебом, чтобы сказать: Я здесь, давай сделаем это. Вы никогда не видели, как он отступает. Что мы сделали с Ломаченко? Я всем говорил, что мой сын перебоксирует его и нокаутирует в седьмом раунде. Этого не произошло, потому что Ломаченко не дал нам такой возможности. Он все время убегал", — подытожил Теофимо Лопес-старший.

Отметим, что свой следующий поединок украинец проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира – Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш ;

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что ; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;

Теофимо Лопес выйдет в ринг 27 ноября, его соперником будет Джордж Камбосос.

Ранее Теофимо Лопес-старший расхвалил Ломаченко.

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