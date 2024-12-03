"У него психология российского военного": экс-соперник Фьюри зашкварно высказался об Усике

Бывший претендент на пояс в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мыслями о грядущем бое-реванше между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Экс-соперник "Цыганского короля" расхвалил выступление Усика в первом поединке против Фьюри, но в то же время прибег к зашкварному сравнению украинского боксера с российским военным.

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"Довольно сложный поединок. В первом бою Усик показал несколько вещей, которые он демонстрировал только в любителях. Мы знали, насколько он хороший боксер, он техничный гений, но после того, что он показал в бою с Фьюри, я поднял руки и сказал: этот парень непревзойденный.

Я верю, что Фьюри до сих пор способен победить, потому что он просто больше. Он должен провести такой бой, который провел против Деонтея Уайлдера во втором поединке. Это единственный шанс.

Но никогда не знаешь, чего от Тайсона ждать, не знаешь, что он делает, что собирается делать. Он встает утром и не знает, что будет делать в обед. У него может быть отличный тренировочный лагерь, но в вечер боя что-то перемкнет. А у Усика психология российского военного – выполнять свою задачу и двигаться вперед", – сказал Уайт в комментарии talkSPORT Boxing.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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