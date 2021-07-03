"У них есть свои козыри": известный российский тренер верит в победу Украины над Англией

"У них есть свои козыри": известный российский тренер верит в победу Украины над Англией

Юрий Семин ожидает увидеть поединок двух равных команд.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

74-летний российский специалист уверен, что у команды Андрея Шевченко есть шансы одержать победу и впервые в истории выйти в полуфинал Чемпионата Европы.

"У сборной Украины есть свои козыри для того, чтобы обыграть Англию. Им нужно показать свою лучшую игру и характер сегодня. Лидеры должны проявить себя в этом матче. Я считаю, что Малиновский и Зинченко - ключевые игроки в сборной. Именно они должны брать игру на себя.

Англия не является тем соперником, которого невозможно обыграть. Англичанам очень сложно даются забитые мячи на этом чемпионате. Уверен, что Андрей Шевченко правильно настроит ребят на игру, даст им заряд эмоций. Думаю, что мы увидим матч двух равных команд", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".

Интересно, что ранее Семин хотел, чтобы Украина и Россия встретились на Евро-2020, однако команда РФ провалила континентальное первенство, заняв последнее место в своей группе.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия. Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг этой исторической битвы.

Как писал ТСН Проспорт, экс-игрок сборной России Василий Березуцкий пожелал успеха сборной Украины в игре с англичанами.

Украина пробилась в плей-офф, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Гарета Саутгейта победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0). В первом раунде плей-офф Англия выбила Германию (2:0).

(2:0). В полуфинале победитель пары Украина - Англия сыграет с триумфатором дуэли Чехия - Дания.

Евро-2020: Украина против Англии – поддерживают ли итальянские болельщики украинскую сборную

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