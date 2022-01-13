У них не было шансов: Фьюри показал свое главное "преимущество" над Кличко-младшим и Уайлдером (фото)

У них не было шансов: Фьюри показал свое главное "преимущество" над Кличко-младшим и Уайлдером (фото)

Британец продолжает насмехаться над легендарным украинцем.

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри подколол бывших соперников Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера.

Британский боксер выложил на своей странице в Twitter коллаж, на котором он изображен с большим животом рядом с подтянутыми боксерами.

"Объяснение текущего положения в сверхтяжелом весе людям вне бокса — это настоящее удовольствие: "Да, парень посередине избил двух других" — говорится в сообщении.

Накануне Фьюри назвал Александра Усика "маленьким стероидным боксером". После этого Кличко-младший встал на защиту своего соотечественника и вспомнил, что допинг-тест британца оказался положительным перед их поединком в 2015 году.

После этого британец записал ответ своему бывшему сопернику, назвав Кличко "ничтожным бездомным".

Добавим, что потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше из Джошуа, или заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.

В ночь на 26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

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