"У России - дипломатия "мирового уровня": легенда тенниса из РФ высмеял власти своей страны из-за ситуации в Афганистане

"У России - дипломатия "мирового уровня": легенда тенниса из РФ высмеял власти своей страны из-за ситуации в Афганистане

Бывшая первая ракетка мира вспомнил и об Украине.

Легендарный российский экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал политику руководства РФ в отношении Афганистана, где власть уже в ближайшее время должна перейти к исламистскому движению Талибан, которое Совет безопасности ООН в 2003 году признал террористической организацией.

"Мы, конечно - уникальные! Контактировать с талибами, которые захватывают власть силой - это норма, а 2014 год в Киеве - это госпереворот. Дипломатия "мирового уровня" - у России", – написал Кафельников.

Мы конечно уникальные ‍♂️!Контактировать с талибами,которые захватывают власть силой-это норма,а 2014 год в Киеве-это госпереворот. Дипломатия мирового уровня у России‍♂️ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 15, 2021

Кафельников - самый титулованный теннисист в истории России. В 1999 году он в течение месяца был первой ракеткой мира.

Евгений известен своей критикой в адрес российских властей и поддержкой оппозиции.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Кафельников призвал российские СМИ оставить Украину в покое.

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