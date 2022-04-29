У России забрали право проведения Универсиады-2023 и отстранили спортсменов страны-агрессора

Международная федерация университетского спорта (FISU) лишила Россию права на проведение летней Универсиады-2023.

Такое решение было принято на онлайн-заседании исполнительного комитета федерации университетского спорта, посвященном вопросу проведения Универсиады-2023. Причина переноса соревнований из Екатеринбурга - полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба FISU.

Новое место проведения Универсиады-2013 объявят позже. Соревнования должны состояться с 8 по 19 августа. К ним не будут допущены представители стран-агрессоров, поскольку FISU отстранила россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой как минимум до конца 2022 года.

Ранее у РФ забрали университетский чемпионат мира по единоборствам, который был запланирован на сентябрь этого года в Екатеринбурге. Новым хозяином турнира стал турецкий Самсун.

Как сообщал ТСН Проспорт, недавно Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира-2023.

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