У сборной Сенегала забрали звание победителя Кубка Африки — титул отдали Марокко

Сенегал — Марокко / © Associated Press

У сборной Сенегала забрали звание победителя Кубка Африки по футболу-2025.

Такое решение приняла Конфедерация африканского футбола (CAF), удовлетворив апелляцию Федерации футбола Марокко.

Финальный матч Кубка африканских наций между Сенегалом и Марокко состоялся 18 января 2026 года и закончился победой сенегальцев (1:0) по итогам экстра-таймов.

В конце основного времени финального поединка, при счете 0:0, разразился громкий скандал. На 90+8-й минуте рефери назначил очень спорный пенальти в ворота Сенегала. Это возмутило главного тренера сенегальцев и он забрал команду с поля.

Однако звездный форвард сенегальской сборной Садио Мане уговорил партнеров по команде вернуться на поле и продолжить игру. В то же время, полузащитник марокканцев Браим Диас не реализовал пенальти, пробив паненкой по центру ворот, где остался стоять голкипер Сенегала. Следовательно, счет остался 0:0 и игра перешла в экстра-таймы, где Пап Гуйе забил победный гол для сенегальцев.

После завершения матча Федерация футбола Марокко подала апелляцию и теперь CAF ее удовлетворила, заявив, что поведение сенегальской команды является серьезным нарушением регламента.

Таким образом, Сенегалу засчитали техническое поражение со счетом 0:3, а Марокко — соответственно, победу.

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египта, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Ранее сообщалось, что правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025.