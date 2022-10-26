"У тебя большое сердце": WBO признала Усика лучшим боксером 2022 года (видео)

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик стал лучшим боксером 2022 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Президент организации Франсиско Валькарсель объявил украинца победителем в этой номинации во время конвенции WBO, которая проходит в Пуэрто-Рико .

"У тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года. Когда мы сделали Усика обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, остальные ребята жаловались. Были судебные иски, но мы добились положительного результата. Мы гордимся тем, что ты здесь", - сказал Валькарсель.

Кроме того, Усику презентовали его портрет с украинским флагом и чемпионским поясом, созданный британским художником Патриком Дж. Киллианом, который специализируется на работах, посвященных единоборствам.

Special piece commissioned by @WorldBoxingOrg для champ @usykaa Congratulations WBO Fighter of the Year https://t.co/3xNL0NiXla pic.twitter.com/7FeaoKm3sO — Patrick J. Killian (@Pat_KillianArt) Октябрь 25, 2022

Напомним, что в этом году Усик провел всего один бой. В ночь на 21 августа Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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