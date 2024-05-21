У Усика заберут чемпионский пояс после победы над Фьюри: экс-соперник украинца возмутился

Тони Белью считает несправедливым, что Александра в скором времени лишат титула IBF.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью раскритиковал намерения Международной боксерской федерации (IBF) лишить своего титула в супертяжелом весе абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Еще в начале мая IBF объявила, что пояс станет вакантным из-за того, что Усик вовремя не провел обязательную защиту против официального претендента – хорвата Филиппа Хрговича.

Таким образом, после победы над Тайсоном Фьюри украинский боксер недолго будет оставаться в статусе "абсолюта", что подразумевает обладание сразу четырьмя главными титулами – WBA, WBO, WBC и IBF.

Ожидается, что в реванше между Усиком и Фьюри, который собираются устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде, на кону будут стоять только три главных пояса – WBA, WBO и WBC, но уже не титул IBF, а соответственно и звание абсолютного чемпиона.

Новый обладатель титула IBF в хевивейте определится в бою между Хрговичем и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 1 июня. Планируется, что победитель этого поединка 20 или 21 сентября будет защищать пояс против экс-чемпиона в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа.

"Это причина, по которой мой великий вид спорта стреляет себе в ногу! Почему Усик должен освобождать пояс? Он лучший супертяжеловес мира и только что показал это. Позвольте ему провести реванш или биться с лучшим претендентом. Действительно просто! Бесит политика этого спорта", – написал Белью на своей странице в соцсети Х.

К слову, в ноябре 2018 года Усик победил Белью нокаутом в восьмом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Добавим, что ранее Белью заявил, что рефери "украл" у украинца досрочную победу над Фьюри.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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