У звездного баскетболиста НБА во время матча случился коллапс правого легкого

У звездного баскетболиста НБА во время матча случился коллапс правого легкого

Сначала считалось, что у него травма ребер.

Довольно неприятный инцидент произошел со звездным баскетболистом клуба НБА " Портленд" — Си Джей Макколлумом.

Как сообщает HoopsRumors, у 30-летнего Макколлума произошел пневмоторакс (коллапс правого легкого). Макколлум получил повреждение во время недавнего домашнего матча с "Бостон Селтикс" (117:145). Первоначально предполагалось, что у защитника травма ребер.

Время обновления игрока будет установлено после дополнительного обследования. Он точно пропустит ближайший выездной матч регулярного чемпионата НБА с "Голден Стейт Уорриорз".

В этом сезоне Макколлум в составе "Портленда" набирает в среднем 20,6 очка, 4,1 подбора и 4,5 передачи за игру.

Ранее рассказывалось о том, что в НБА обновили рекорд по разнице очков.

Так, "Мемфис Гриззлиз" в матче регулярного чемпионата НБА одержал сокрушительную победу над "Оклахомой". Игра завершилась со счётом 152:79. Разница составила 73 очка, что стало новым рекордом в истории турнира.