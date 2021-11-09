У звездного датского футболиста неожиданно обнаружили опасную болезнь

Он пропустит ближайшие поединки.

У футболиста французской "Ниццы" и сборной Дании Каспера Дольберга обнаружили сахарный диабет 1-го типа.

Об этом 24-летний игрок сообщил на своей странице в Instagram.

"Дорогие болельщики! На этой неделе я получил результаты анализов и узнал, что у меня диабет первого типа. Конечно, эта новость стала для меня неожиданностью, но я почувствовал облегчение, что наконец-то выяснил причину своего недомогания в последнее время. Также я счастлив тому, что врачи сказали, что в случае правильного лечения заболевание не повлияет на мою футбольную карьеру.

Я тренировался в течение недели. и уже чувствую себя гораздо лучше. Мы с Каспером Юлмандом (главный тренер сборной Дании – прим.) приняли решение. что я не буду играть за сборную на этой неделе, чтобы пройти небольшой курс лечения.

В дополнение, я хотел бы поблагодарить клуб и датскую Федерацию за поддержку и понимание. Спасибо! До скорой встречи", — сказал Дольберг.

Отметим, что диабет первого типа – неизлечимое заболевание, при котором собственный иммунитет уничтожает клетки поджелудочной железы, отвечающие за производство инсулина. Инсулин не поступает в кровь и не переносит в клетки глюкозу, остающуюся в крови.

Такое состояние требует регулярного введения в организм инсулина с помощью инъекций, поэтому первый тип также называется инсулинозависимым сахарным диабетом.

Дольберг пропустит поединки национальной команды в отборе в ЧМ-2022 против Фарерских островов (12 ноября) и Шотландии (15 ноября);

За сборную Дании он на данный момент имеет в своем активе 32 матча и десять забитых голов;

Сборная Дании уже квалифицировалась на ЧМ-2022.

Дольберг стал героем для сборной Дании на Евро-2020. В 1/8 финала он отличился дублем в ворота Уэльса, а в четвертьфинале забил Чехии и помог сборной пробиться в полуфинал турнира.

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