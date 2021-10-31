У звезды "Барселоны" диагностировали сердечную аритмию, он пропустит матч с "Динамо" в Лиге чемпионов

У звезды "Барселоны" диагностировали сердечную аритмию, он пропустит матч с "Динамо" в Лиге чемпионов

Также в Киев не отправится и основной защитник "блаугранас".

У футболиста испанской " Барселоны " Серхио Агуэро диагностировали сердечную аритмию.

Об этом сообщает Marca.

Отметим, что 33-летний аргентинец во время матча 12 тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" почувствовал дискомфорт и боль в груди. Инцидент произошел на 38-й минуте поединка. Как следствие, Агуэро мгновенно заменили и доставили в больницу, где ему провели кардиологическое обследование.

Пока точно известно, что форвард пропустит матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который начнется 2 ноября в 22:00 по киевскому времени на столичном НСК "Олимпийский".

Точных сроков возврата в состав Серхио нет. Он находится под наблюдением врачей. Аргентинец не вернется к тренировкам, пока специалисты не скажут, что нагрузка не угрожает здоровью футболиста.

Кроме того, по информации Mundo Deportivo, игру с "Динамо" пропустит и основной центральный защитник – Жерар Пике. Все из-за травмы, которую опытный футболист получил в том же поединке с "Алавесом".

У 34-летнего игрока диагностировано растяжение камбаловидной мышцы правой ноги.

Агуэро летом свободным агентом перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Аргентинец пропустил старт сезона из-за травмы икроножной мышцы. На его счету один гол в пяти матчах "блаугранас" во всех турнирах;

На счету Пике в этом сезоне 13 игр во всех турнирах и два забитых гола. Один из них Жерар оформил именно в ворота "Динамо", который и решил судьбу противостояния между этими коллективами. Эта игра была проведена в рамках 3-го тура группы Лиги чемпионов;

Поединок "Барселона" – "Алавес" завершился вничью 1:1 . Каталонцы с 16 очками занимают 9 место в турнирной таблице Примеры.

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