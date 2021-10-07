УАФ наказала "Динамо" за грязные выходки ультрас во время матча с "Вересом"

УАФ наказала "Динамо" за грязные выходки ультрас во время матча с "Вересом"

Радикальные фанаты "бело-синих" бросали в сотрудников стадиона контейнеры для мусора.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал киевское "Динамо" за ненадлежащую организацию матча 2-го тура УПЛ против ровенского "Вереса" (4:0).

Столичный клуб оштрафован на 200 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок состоялся 1 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. Ультрас "бело-синих" вывесили провокационный баннер в адрес "Шахтера", на котором была надпись "Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам здесь не рады".

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Кроме того, во втором тайме радикальные болельщики "Динамо" спровоцировали конфликт. Они попытались с трибун прорваться на поле. Стюарды пытались остановить нарушителей порядка, но сделать этого без помощи полиции не удалось.

Болельщики "Динамо" бросали в сотрудников стадиона контейнеры для мусора, после чего к ним подошли правоохранители и вынуждены были применить слезоточивый газ.

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