УАФ назвала даты матча "Динамо" - "Шахтер" за Суперкубок и стартового тура УПЛ в сезоне-2021/2022

Не исключено, что первый трофей будет разыгран без сборников.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила даты матча за Суперкубок страны-2021 и стартового тура в Премьер-лиге (УПЛ) сезона-2021/2022.

Так, игра за первый трофей в следующей кампании между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", как и сообщалось, состоится 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Базовым днем 1-го тура УПЛ стало 25 июля, резервным - 20 июля. На зимний перерыв команду уйдут 11 декабря, завершение розыгрыша запланировано на 21 мая, информирует сайт УАФ.

Финальный матч Кубка Украины сезона-2021/2022 состоится 11 мая.

В сезоне-2020/2021 "Динамо" выиграло все внутренние трофеи - Чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

В 2020 году "Динамо" в матче за Суперкубок Украины обыграло "Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом 3:1.

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