УАФ отреагировала на скандальное заявление Инфантино о возвращении РФ к международным соревнованиям

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении России в международный футбол.

В УАФ призвали ФИФА и ее руководителя не менять действующую позицию касательно отстранения россиян до завершения войны против Украины.

Там тоже не согласились с утверждениями Инфантино о неэффективности санкций против государства-агрессора.

"Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов касательно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины.

Военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения. россияне продолжают наступать на линии столкновения. Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла.

Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований.

Напомним, что эта позиция и предостережение указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al", – говорится в заявлении на официальном сайте УАФ.

Отметим, что в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой. Команды из государства-террориста до сих пор лишены права участвовать в официальных международных соревнованиях.

Добавим, что ранее Инфантино уже высказывался в поддержку возвращения России в международный футбол. В апреле этого года он заявил, что ждет завершения войны в Украине, чтобы вернуть государство-агрессор к соревнованиям.