УАФ приняла решение по отмененному матчу "Александрия" — "Оболонь" в УПЛ

КСК "Ника" / facebook.com/fcolexandriya

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение касательно матча 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 между "Александрией" и "Оболонью".

Поединок, который должен был состояться 23 февраля, был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона на александрийском КСК "Ника".

После рассмотрения материалов дела комитет постановил засчитать "Александрии" техническое поражение со счетом 0:3. Соответственно "Оболони" присуждена техническая победа со счетом 3:0, сообщается на официальном сайте УАФ.

Кроме того, "Александрию" обязали уплатить штраф в размере 150 тысяч гривен, а также компенсировать расходы "Оболони", официальным лицам и транслятору (за ненадлежащую подготовку "Александрии" к проведению матча и ненадлежащую организацию матча клубом-хозяином поля, что привело к отмене матча).

Решение КДК УАФ означает, что "Оболонь" (23 очка) поднимется на 9-е место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" (11 баллов) останется в зоне вылета на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре УПЛ "пивовары" 7 марта примут "Кривбасс", а александрийцы 6 марта дома встретятся с "Шахтером".