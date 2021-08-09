УАФ так и не назначила тренера сборной: в СМИ пишут о новой кандидатуре

УАФ так и не назначила тренера сборной: в СМИ пишут о новой кандидатуре

Новым тренером национальной сборной может стать молодежный чемпион мира Александр Петраков.

Сегодня, 9 августа, состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола. Однако, вопреки ожиданиям СМИ и болельщиков, УАФ так и не назначила главного тренера национальной сборной.

"Члены Исполкома УАФ поручили администрации УАФ и Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера национальной сборной команды Украины и в срок до 12 августа 2021 года проинформировать Исполком УАФ об их итогах", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в СМИ писали, что экс-наставник киевского "Динамо" и венгерского "Ференцвароша" разорвал контракт со своим нынешним клубом "Аль-Айн" из ОАЭ, чтобы возглавить сборную. Это подтвердил и другой кандидат на эту должность — Мирон Маркевич.

Однако сегодня известный спортивный журналист Игорь Цыганик в эфире программы "ЦиганикLive" сообщил, что Ребров так и не разорвал контракт с "Аль-Айном".

По его словам, тренер сегодня был в Киеве, но 10 августа должен вылететь в ОАЭ, чтобы продолжить консультации.

"Сергей Ребров был главным фаворитом на эту должность. Он хотел и хочет работать в сборной Украины, его шаги сразу после прощания Шевченко были направлены на то, чтобы решить вопрос о расторжении контракта. Насколько мне известно Ребров даже имел устное согласие на разрыв соглашения от руководства, но, когда дело дошло до документального утверждения, арабский клуб решил взять паузу. На данном этапе эта команда не намерена разрывать контракт с Сергеем Ребровым", — сказал Цыганик.

Журналист добавил, что пока все вопросы с контрактом в "Аль-Айне" не будут согласованы, Ребров не сможет возглавить сборную Украины.

На фоне этой информации в СМИ пишут о новой неожиданной кандидатуре. Как отмечает Dynamomania, если Сергей Ребров не договорится со своим нынешним клубом, на место наставника национальной сборной могут взять тренера "молодежки" U-18 Александра Петракова.

Именно подопечные Петракова — сборная Украины U-20 в 2019 году победила на молодежном Чемпионате мира.

Ранее о причине ухода Шевченко и нового тренера для сборной Украины рассказал глава УАФ Андрей Павелко.

Шевченко возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действовал до конца 2022-го.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Новости Украины Сергей Ребров может стать новым тренером сборной по футболу

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