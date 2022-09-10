УАФ требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча Россия - Босния и Герцеговина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в международные футбольные организации с требованием не допустить проведения товарищеского матча между сборной России и командой Боснии и Герцеговины.

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского поединка Россия - Босния и Герцеговина, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Также УАФ направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины, в котором объяснила недопустимость проведения такого матча.

"Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями", - говорится в письме УАФ.

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения матча между сборной Боснии и Герцеговины и командой страны-агрессора.

В ответ на официальный запрос Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины представители Союза объяснили, что товарищеские встречи не проходят под эгидой УЕФА и не входят в сферу его ответственности. В связи с этим на национальные сборные не распространяются ограничения, примененные к России при исключении страны из соревнований УЕФА.

В своей позиции УЕФА ссылается на статью 6 регламента ФИФА о проведении международных матчей.

"Хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против того, чтобы ФА Боснии и Герцеговины сыграла товарищеский матч против Российского футбольного союза (РФС) на территории РФ", - говорится в официальном ответе УЕФА, сообщает Istraga.ba.

Скан документа – Istraga.ba

Ранее лидеры сборной Боснии и Герцеговины заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

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