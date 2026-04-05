Уайлдер победил Чисору в ярком бою с тремя нокдаунами

Чисора — Уайлдер / instagram.com/daznboxing

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер победил британца Дерека Чисору в главном бою вечера бокса, который состоялся в ночь на 5 апреля на "O2 Arena" в Лондоне.

Яркий поединок длился всю дистанцию из 12 раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу "Бронзовому бомбардировщику" — 115:111, 112:115, 115:113.

С первого раунда Чисора действовал первым номером, однако большинство его атак заканчивались клинчами. В восьмом раунде Дерек попал по американцу мощным оверхендом, но тот моментально ответил и отправил британца в нокдаун.

В 11-м раунде боксеры поочередно побывали в нокдауне, но смогли встать и продолжить бой. Следовательно, победителя пришлось определять судьям, которые раздельным решением стали на сторону Уайлдера.

Отметим, что для обоих боксеров этот бой стал 50-м на профессиональном ринге.

Для 40-летнего Уайлдера это 45-я победа на профиринге (43 — нокаутом). Также на счету американца одна ничья и четыре поражения. В предыдущем бою "Бронзовый бомбардировщик" в июне 2025-го техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

42-летний Чисора потерпел 14-е поражение в карьере. Также в его послужном списке 36 побед (23 — нокаутом). Прошлый бой Дерек провел в феврале 2025-го, единогласным решением судей одержав победу над шведом Отто Валлином.

Стоит отметить, что с Уайлдером хотел провести свой следующий бой чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик, но стороны так и не договорились о поединке.

Следовательно, украинец 23 мая в Египте выйдет в ринг против кикбоксера Рико Верховена.

