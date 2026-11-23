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Уайлдер получил нового соперника в андеркарде боя Фьюри — Джошуа
"Бронзовый бомбардировщик" выйдет в ринг против Мартина Баколе.
Стало известно, кто станет соперником экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в следующем поединке.
После того, как чемпион Zuffa в крузервейте Джей Опетая снялся с боя против "Бронзового бомбардировщика", его заменит конголезский супертяжеловес Мартин Баколе.
Об этом официально сообщил стриминговый сервис Netflix, который будет транслировать вечер бокса в Кардиффе (Уэльс). Поединок между Уайлдером и Баколе состоится 11 декабря в андеркарде долгожданного боя британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
Сначала планировалось, что Баколе в андеркарде этого же вечера бокса проведет бой против нигерийского супертяжеловеса Соломона Адебайо, но в конце концов его соперником станет именно Уайлдер.
Уайлдер последний раз выходил на ринг в апреле 2026 года, когда в Лондоне раздельным решением судей победил британца Дерека Чисору.
Баколе в своем предыдущем поединке в мае 2025 года боксировал против нигерийца Эфе Аджагбы — поединок завершился решением большинства судей вничью.
Ранее сообщалось, что Усик подтвердил намерения сменить весовую категорию и биться с непобедимым чемпионом.