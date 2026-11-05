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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Уайлдер после срыва боя с Усиком узнал соперника в андеркарде поединка Фьюри — Джошуа

"Бронзовый бомбардировщик" встретится в ринге с непобедимым австралийцем Джеем Опетаей.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) определился с соперником после срыва переговоров о бое с украинцем Александром Усиком.

Об этом сообщил стриминговый сервис Netflix.

41-летний американец проведет поединок с непобедимым австралийцем Джеем Опетаей (31-0, 24 КО). Бой состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс) в андеркарде вечера бокса, главным событием которого станет долгожданное противостояние британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Уайлдер последний раз выходил на ринг в апреле 2026 года, когда в Лондоне раздельным решением судей победил британца Дерека Чисору.

31-летний Опетая является действующим чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии The Ring. Ради боя с "Бронзовым бомбардировщиком" он поднимется в супертяжелую категорию.

В сентябре австралиец досрочно победил чемпиона WBC в первом тяжелом весе Ноэля Микаэляна в Лас-Вегасе, однако не завоевал титул из-за того, что организация отказалась санкционировать этот поединок и не выставила на кон свой пояс.

Ранее сообщалось, что Усик подтвердил намерения сменить весовую категорию и биться с непобедимым чемпионом.

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