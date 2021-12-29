"Уайт просит слишком много": промоутер Фьюри назвал следующих соперников британца

Британский чемпион может провести поединок с Руисом или Хелениусом.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри может провести поединок в марте этого года против Энди Руиса или Роберта Хелениуса, если обязательный претендент по линии WBC Диллиан Уайт не пойдет на компромисс в переговорах, заявил промоутер Фьюри Боб Арум.

"Грустно, ведь Диллиан Уайт мог подраться с Тайсоном. Но в нашем понимании они невероятно алчные люди, учитывая, какую сумму они просят.

Если Уайт уверен в победе, пусть прекратит ерунду с арбитражным судом и сдержит аппетит в долларовых знаках. Людям интересно смотреть только на Тайсона. Никто в Соединенных Штатах не слышал о Диллиане Уайте, правда. Мы предложили ему соглашение – 25 процентов с гарантированной суммой в размере $5-5,5 млн, а также дали им возможность поторговаться.

Он же говорит, что хочет более $10 млн, что категорически исключено. Не понимаю, о чем он вообще говорит... Ими движет алчность. Пусть посмотрит на деньги, которые он заработал во время карьеры. Это был бы его самый большой гонорар.

Так что Тайсон будет защищать только титул журнала The Ring. Надеюсь, его ждет успех, после чего он дерется с победителем реванша Усика и Джошуа, с поясом WBC или без него на коне. Без сомнения, Диллиан Уайт окажется здесь единственным лузером», – цитирует Арума Fightnews.

В послужном списке Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

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