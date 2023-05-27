"Убежал от боя, придумав миллион оправданий": Фьюри в очередной раз дерзко "наехал" на Усика

"Цыганский король" поддержал Деонтея Уайлдера, который обозвал украинца трусом.
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.
Британец поддержал высказывание экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, который накануне обозвал Усика трусом и заявил, что украинец боится биться с ним.
"Усик – с**ка, я вам уже говорил это. Он убежал от боя 29 апреля, придумав миллион оправданий", – написал Фьюри в своем Instagram.
Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.
После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.
3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.
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