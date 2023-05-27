"Убежал от боя, придумав миллион оправданий": Фьюри в очередной раз дерзко "наехал" на Усика

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Британец поддержал высказывание экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, который накануне обозвал Усика трусом и заявил, что украинец боится биться с ним.

"Усик – с**ка, я вам уже говорил это. Он убежал от боя 29 апреля, придумав миллион оправданий", – написал Фьюри в своем Instagram.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

3 апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

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