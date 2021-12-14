Убежала с другим мужчиной: "Вильярреал" комично отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов (видео)

"Желтая субмарина" поделилась смешным видео.
В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне во второй раз состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты первой жеребьевки были аннулированы из- за грубой ошибки организаторов.
"Вильярреал" во время первой жеребьевки попал на "Манчестер Сити", а во втором – на "Ювентус".
Испанский клуб отреагировал на такой результат жеребьевки видео с невестой, сбежавшей от своего жениха к другому мужчине.
Если вы знаете, что этот текст находится в Великобритании, вы действительно нуждаетесь в том, что вы на TikTok...— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) December 13, 2021
https://t.co/HZdjDwI8kI #UCL #UCLDraw pic.twitter.com/FH7HtJWR5c
Первый поединок между "Вильярреалом" и "Ювентусом" состоится 22 февраля 2022 года, ответный матч запланирован на 16 марта.
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