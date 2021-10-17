"Убил семью ради проститутки": сексуальная жена звездного футболиста обвинила мужа в измене

Мауро Икарди и Ванда Нара оказались на грани развода.
Брак одной из самых известных пар мирового футбола близок к краху. Жена нападающего ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара публично обвинила мужа в супружеской измене.
34-летняя аргентинская модель опубликовала в сторис Instagram сообщение с текстом "Ты убил еще одну семью ради проститутки!"
Кроме того, она отписалась от футболиста и удалила все совместные фотографии.
- Нара и Икарди поженились 27 мая 2014 года. Ванда ушла к Мауро от другого футболиста - Макси Лопеса.
- От первого брака у экс-модели осталось трое сыновей. Нынешнему мужу Нара родила двух дочерей.
- В 2015 году Икарди уволил своего агента, функции которого после этого стала выполнять его жена.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Ванда Нара соблазнила пышной грудью.