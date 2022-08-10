"Убирайся прочь, тебе здесь не рады": фанаты "Ворсклы" вдребезги разнесли переход украинца, игравшего в РФ

Отметим, что этот 23-летний игрок несколько дней назад официально перебрался в состав полтавчан.

Впрочем, фанатам "Ворсклы" этот переход, мягко говоря, не очень понравился. Они выразили возмущение из-за трансфера Кравчука, потому что ранее он выступал за российское "Торпедо".

"На днях Ворскла объявила о переходе в клуб Андрея Кравчука. Игрока, еще недавно игравшего в торпедо из московии.

В то время, когда война длится девятый год и десятки людей с нашей трибуны в разных подразделениях ВСУ защищают Украину от посягательств московитов, а другие активно помогают в тылу и обеспечением наших ребят, клуб позволяет себе подписание игроков с, мягко говоря, сомнительной репутацией.

Мы осуждаем действия каждого работника клуба, допустившего появление этого человека в команде. Мы не будем терпеть ни одного игрока, для которого кровавые рубли дороже гордости и чести быть украинцем. Тем, кто способствовал или с чьего-то молчаливого согласия этот игрок появился в Ворскле – позор. Андрей, убирайся прочь, тебе здесь не рады!", — говорится в заявлении фанатов полтавской "Ворсклы".

Что касается Кравчука, то на юношеском уровне он учился в академии киевского "Динамо". После чего перебрался в "Шахтер". В 2018 году попал в молодежную команду другой донецкой команды — "Олимпика".

Именно в составе "Олимпика" он и дебютировал в УПЛ. В феврале 2021 года решил перебраться в страну-оккупант, где присоединился к "Торпедо". Но после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинул клуб. После этого он оказался в Англии, где тренировался на базе "Манчестер Сити" с резервной командой. С "Ворсклой" Кравчук подписал контракт на два года.

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