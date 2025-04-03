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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

"Убивает достоинство": женская сборная Украины осудила сексистские высказывания Поворознюка

Национальная женская футбольная сборная возмутилась позорным заявлением Александра Поворознюка.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Александр Поворознюк

Александр Поворознюк / © ФК Ингулец

Женская сборная Украины по футболу решительно отреагировала на сексистское заявление президента "Ингульца" Александра Поворознюка.

"С красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть" – так Поворознюк ранее ответил на вопрос, не планирует ли создавать женскую команду на базе своего клуба.

В ответ женская сборная Украины по футболу опубликовала заявление, в котором подчеркнула неприемлемость подобных высказываний и призвала уважать достоинство женщины.

"Считаем неприемлемыми слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка. Менталитет, убивающий женский футбол и достоинство женщины, должен остаться в прошлом. Футбол для всех", - написали в Instagram-сторис официальной страницы женского футбола в Украине.

Футболистки сборной Украины тоже запостили в своих социальных сетях эти слова. Также сообщение распространила глава комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко.

Ранее сообщалось, что президент УАФ Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА.

Дата публикации
Количество просмотров
105
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