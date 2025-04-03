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"Убивает достоинство": женская сборная Украины осудила сексистские высказывания Поворознюка
Национальная женская футбольная сборная возмутилась позорным заявлением Александра Поворознюка.
Женская сборная Украины по футболу решительно отреагировала на сексистское заявление президента "Ингульца" Александра Поворознюка.
"С красивыми девушками нужно что-то другое делать, а не в футбол играть" – так Поворознюк ранее ответил на вопрос, не планирует ли создавать женскую команду на базе своего клуба.
В ответ женская сборная Украины по футболу опубликовала заявление, в котором подчеркнула неприемлемость подобных высказываний и призвала уважать достоинство женщины.
"Считаем неприемлемыми слова президента "Ингульца" Александра Поворознюка. Менталитет, убивающий женский футбол и достоинство женщины, должен остаться в прошлом. Футбол для всех", - написали в Instagram-сторис официальной страницы женского футбола в Украине.
Футболистки сборной Украины тоже запостили в своих социальных сетях эти слова. Также сообщение распространила глава комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко.
Ранее сообщалось, что президент УАФ Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА.