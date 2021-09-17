Убийственный нокаут: американский боец "вырубил" соперника сверхмощным ударом в челюсть (видео)

Чарли Радтке эффектно финишировал своего соотечественника во втором раунде.
Зрелищный нокаут увидели зрители поединка между американцами Чарли Радтке и Брэндоном Лопесом, который состоялся на турнире промоушена Cage Fury Fighting Championships в Тампе (штат Флорида, США).
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Бой завершился во втором раунде. Радтке потрясающе нокаутировал своего противника. Одним мощным ударом в челюсть он отправил соперника на канвас.
Лопес сразу потерял сознание, потому добивание было уже лишним. Рефери оттащил Радтке от его жертвы, а болельщики встретили такое завершение битвы бурными эмоциями.
Для Радтке победа стала четвертой в смешанных единоборствах.
CHARLES RADTKE !!! @CFFCmma— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) September 17, 2021
️ @MMAjunkieJohn | @CMPunk
[ # CFFC100 | LIVE NOW | on UFC FIGHT PASS] pic.twitter.com/bpnDfW5qJo
Ранее ТСН Проспорт писал, что узбекский боец уничтожил россиянина за 18 секунд.
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