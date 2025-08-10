"Ублюдки": тренер сборной Украины разнес баскетболистов, отказавшихся играть за команду

Айнарс Багатскис / © Федерация баскетбола Украины

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис после победы в матче в преквалификации чемпионата мира-2027 против Словакии (80:71) выдал эмоциональную речь в адрес украинских легионеров, проигнорировавших вызов в национальную команду.

"Я был в Украине. Мы играли в баскетбол на уровне сборных в Евролиге и Еврокубке. И это были полные залы, было много зрителей.

Хочется как можно скорее вернуться, потому что для этих ребят… Извините за мои эмоции. Эти ребята отдают себя, приезжают в сборную, тренируются, потеют, бьются. А некоторые, извините, ублюдки, не приезжают в сборную", – сказал Багатскис, едва сдерживая слезы.

Отметим, что украинские баскетболисты, которые выступают в НБА, а именно Святослав Михайлюк и Алексей Лень отказались приехать в сборную для участия в матчах преквалификации ЧМ-2027.

К слову, в первом матче преквалификации ЧМ-2027 подопечные Багатскиса проиграли Швейцарии со счетом 64:66.

После победы над словаками сборная Украины вышла на первое место в группе преквалификации ЧМ-2027. Все три команды имеют по одной победе и одному поражению, но у "сине-желтых" лучшая разница очков.

Следующий матч украинцы сыграют 16 августа в Риге против швейцарцев. В последнем туре наша команда 20 августа на выезде встретится со Словакией.

Для выхода в основную часть отбора ЧМ-2027 необходимо финишировать в топ-2 группы из трех команд.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2025, заняв последнее место в отборочной группе со Словенией, Израилем и Португалией. "Сине-желтые" впервые за 16 лет пропустят континентальное первенство.