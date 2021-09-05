Убойный нокаут: поляк трижды побывал в нокдауне, после чего жестко вырубил легендарного кикбоксера (видео)

Убойный нокаут: поляк трижды побывал в нокдауне, после чего жестко вырубил легендарного кикбоксера (видео)

Сумасшедший бой получил сенсационную развязку.

Польский кикбоксер Аркадиуш Вжосек одержал неожиданную победу над легендарным нидерландцем Бадром Хари на турнире Glory 78 в Роттердаме.

Первый раунд поединка прошел при полном доминировании более титулованного бойца. Хари дважды отправлял соперника в нокдаун и ушел на первый перерыв, уверенно ведя в счете.

Во втором раунде Бадр еще раз отправил поляка на настил ринга, после чего пошел его добивать, но нарвался на убойный удар ногой в голову, от которого он так и не смог прийти в чувства.

TERRIBLE



Badr Hari surpris par son adversaire, après l’avoir envoyé plusieurs fois au tapis.



pic.twitter.com/yFj8UAoXCN — Lut️livreandco ®️ (@Lutalivreandco_) September 4, 2021

Хари одержал в кикбоксинге более 100 побед. Подавляющее большинство боев он заканчивал выигрышами нокаутом.

Бадр также известен тем, что хорошо дружит с легендарным футболистом Криштиану Роналду.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Хари приговорили к двум годам тюрьмы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку