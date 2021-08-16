Убойный удар: непобежденный украинский боксер отправил итальянца в тяжелый нокаут (видео)

Очередная яркая победа нашего соотечественника.
Украинский боксер Егор Великовский в Киеве провел бой против итальянца Джакомо Чиофани.
По вине украинца поединок получился скоротечным. Уже в первом раунде Егор попал мощным ударом правой в голову сопернику, отправив того в нокдаун.
Джакомо с большим трудом подняться таки смог, однако рефери бой остановил, решив поберечь здоровье итальянца.
- 21-летний Великовский выступает в полутяжелой весовой категории. Для него это был седьмой поединок в карьере и седьмая победа.
- 29-летний Чиофани потерпел третье поражение на профессиональном ринге. В его активе также две победы и одна ничья.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, непобедимый украинский боксер в первом раунде жестко забил аргентинца у канатов.