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Убойный удар: непобежденный украинский боксер отправил итальянца в тяжелый нокаут (видео)

Убойный удар: непобежденный украинский боксер отправил итальянца в тяжелый нокаут (видео)

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Убойный удар: непобежденный украинский боксер отправил итальянца в тяжелый нокаут (видео)

instagram.com/egorvelikovskii

Очередная яркая победа нашего соотечественника.

Украинский боксер Егор Великовский в Киеве провел бой против итальянца Джакомо Чиофани.

По вине украинца поединок получился скоротечным. Уже в первом раунде Егор попал мощным ударом правой в голову сопернику, отправив того в нокдаун.

Джакомо с большим трудом подняться таки смог, однако рефери бой остановил, решив поберечь здоровье итальянца.

  • 21-летний Великовский выступает в полутяжелой весовой категории. Для него это был седьмой поединок в карьере и седьмая победа.
  • 29-летний Чиофани потерпел третье поражение на профессиональном ринге. В его активе также две победы и одна ничья.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, непобедимый украинский боксер в первом раунде жестко забил аргентинца у канатов.

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