Убрали все взрывоопасные предметы: специалисты разминировали территорию стадиона в Чернигове (фото)

Убрали все взрывоопасные предметы: специалисты разминировали территорию стадиона в Чернигове (фото)

В прошлом месяце "Чернигов-арена" пострадала в результате российских обстрелов

Специалисты провели разминирование "Чернигов-Арены" и убрали взрывоопасные предметы, попавшие на территорию стадиона.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Чернигов".

Отмечается, что в результате боевых действий поврежден газон "Чернигов-Арены", часть админкорпуса и раздевалок, касса, фан-шоп и стела, на которой красуется название стадиона.

О сроках и мерах по восстановлению инфраструктуры ФК Чернигов проинформирует дополнительно.

Напомним, что российские кафиры разрушили стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове.

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