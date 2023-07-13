Участницы проекта Olympic Dreams Анастасия Чижевская и Инна Шинкаренко завоевали золото на Кубке Европы по дзюдо. Анастасия – на турнире Tallinn European Open, который только что завершился в столице Эстонии, Инна – в венгерском городе Пакш, где одновременно проходил Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Обе спортсменки – воспитанницы тренеров Карена Балаяна и Александры Старковой – стали чемпионками в категории до 57 кг. Анастасия, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала, одержала досрочные победы над соперницами из Нидерландов, Эстонии и Финляндии. Инна на пути к своему первому золоту одолела представительницу из Венгрии, победила в принципиальной схватке с чемпионкой Украины, прошла представительницу Франции и в финале выиграла еще у одной представительницы Венгрии. Приятным бонусом стало то, что Инна одолела все схватки досрочно чистыми победами.

Инна Шинкаренко

"Поздравляем наших воспитанниц Анастасию Чижевскую и Инну Шинкаренко с золотом Кубка Европы по дзюдо! Это лучший подарок для тренеров, – отметила тренер чемпионок Александра Старкова. – Спасибо за поддержку Olympic Dreams и всем неравнодушным! Слава Украине! Спасибо ВСУ!"

В течение 2022-2023 годов Анастасия Чижевская и Инна Шинкаренко участвовали в проекте международных спортивных лагерей Olympic Dreams Благотворительного фонда “Майбутнє – дітям”, где проходили подготовку к соревнованиям.

Анастасия Чижевская

"Благодаря проекту Olympic Dreams наши подопечные получают не только ежедневные комплексные тренировки по утвержденной программе, но и психологическую поддержку. Именно поэтому Настя за это время выполнила норматив мастера спорта международного класса по дзюдо, стала серебряным призером Европейских игр среди студентов, завоевала бронзу на Чемпионате Европы, а теперь стала чемпионкой Кубка Европы! А для Инны – это вообще первая континентальная награда, и сразу – высшей пробы! Гордимся вами! Двигаемся дальше!" – подчеркнул тренер спортсменок Карен Балаян, участник Олимпийских игр 1996 года.

Инна Шинкаренко

"Результат, который сегодня продемонстрировала Анастасия Чижевская, Инна Шинкаренко и их коллеги по команде, подтверждает, что проект Olympic Dreams выполняет свою роль, является своевременным и необходимым. Мы и в дальнейшем будем направлять наши усилия на то, чтобы юные украинские спортсмены, даже несмотря на войну, могли продолжать свои тренировки, приобретали необходимый опыт, чтобы в дальнейшем достойно представлять Украину в мире. Чтобы на международной спортивной арене все чаще звучал украинский гимн и поднимался украинский стяг, для этого все и делаем!" – отметил меценат и инициатор проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко.

Анатолий Бойко, инициатор проекта Olympic Dreams

Проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams Анатолий Бойко вместе с БФ “Майбутнє – дітям” создали для поддержки олимпийского резерва Украины. За время существования проекта уже состоялось 4 лагеря в дружественных странах, среди которых Израиль, Греция и Кипр. Более 330 юных спортсменов из пострадавших регионов Украины, представители 6 видов спорта, получили возможность продолжить безопасный тренировочный процесс, готовясь к ответственным соревнованиям.

Проект Olympic Dreams, инициированный Анатолием Бойко, поддержали Министерство молодежи и спорта Украины, Министерство иностранных дел, Киевское областное отделение НОК Украины, Федерация дзюдо, меценаты и амбассадоры. Сейчас идет подготовка к организации пятого международного лагеря.

Информация и реквизиты:

Email: uachildrenfund@gmail.com

Сайт: https://maydit.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/future2children

Instagram: https://www.instagram.com/future2children