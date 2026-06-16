Участник ЧМ-2026 назначил нового тренера после разгромного поражения на старте

Эрве Ренар / © Associated Press

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Сборная Туниса официально сменила главного тренера после разгромного поражения от Швеции (1:5) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.

Вместо Сабри Лямуши команду возглавил 57-летний французский специалист Эрве Ренара, сообщает Федерация футбола Туниса.

Соглашение также предусматривает начало переговоров после завершения участия на чемпионате мира касательно долгосрочного сотрудничества на основе конкретных спортивных целей.

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Предыдущим местом работы Ренара была сборная Саудовской Аравии, которую он вывел на ЧМ-2026, но был уволен за два месяца до старта турнира.

В другом матче стартового тура группы F сборная Японии вырвала ничью против команды Нидерландов — 2:2.

Во втором туре Швеция 20 июня сыграет с Нидерландами, а Тунис 21 июня сразится с Японией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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