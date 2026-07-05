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Участник ЧМ-2026 во второй раз за время турнира уволил главного тренера
Эрве Ренар покинул пост главного тренера сборной Туниса спустя 18 дней после своего назначения.
Французский тренер Эрве Ренар, возглавивший сборную Туниса после первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, объявил о своем уходе с поста.
Об этом 57-летний специалист сообщил на своей странице в Instagram.
Сменив Сабри Лямуши после разгромного поражения тунисцев от Швеции (1:5), Ренар проработал в должности всего 18 дней.
Под его руководством сборная Туниса проиграла Японии (0:4) и Нидерландам (1:3), заняв последнее место в своей группе на ЧМ-2026.
"Перед отъездом хочу искренне поблагодарить Федерацию футбола Туниса за возможность принять участие в чемпионате мира-2026. Для меня было большой честью защищать цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт.
Желаю сборной Туниса всего наилучшего в будущем. Убежден, что она будет и дальше прогрессировать, дарить радость всему народу и писать новые яркие страницы своей истории.
Спасибо всем, кто был рядом со мной в течение этого приключения. Желаю вам больших успехов в будущем. Моя история здесь подошла к концу", — написал Ренар.
Добавим, что восемь игроков сборной Туниса сдали положительный тест на допинг на ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026.
Также мы рассказывали, что Себастьян Беккасесе ушел с поста главного тренера сборной Эквадора после поражения на старте плей-офф Мундиаля.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.