Участник ЧМ-2026 во второй раз за время турнира уволил главного тренера

Эрве Ренар / © Associated Press

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Французский тренер Эрве Ренар, возглавивший сборную Туниса после первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, объявил о своем уходе с поста.

Об этом 57-летний специалист сообщил на своей странице в Instagram.

Сменив Сабри Лямуши после разгромного поражения тунисцев от Швеции (1:5), Ренар проработал в должности всего 18 дней.

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Под его руководством сборная Туниса проиграла Японии (0:4) и Нидерландам (1:3), заняв последнее место в своей группе на ЧМ-2026.

"Перед отъездом хочу искренне поблагодарить Федерацию футбола Туниса за возможность принять участие в чемпионате мира-2026. Для меня было большой честью защищать цвета Туниса и пережить этот незабываемый опыт.

Желаю сборной Туниса всего наилучшего в будущем. Убежден, что она будет и дальше прогрессировать, дарить радость всему народу и писать новые яркие страницы своей истории.

Спасибо всем, кто был рядом со мной в течение этого приключения. Желаю вам больших успехов в будущем. Моя история здесь подошла к концу", — написал Ренар.

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Добавим, что восемь игроков сборной Туниса сдали положительный тест на допинг на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Себастьян Беккасесе ушел с поста главного тренера сборной Эквадора после поражения на старте плей-офф Мундиаля.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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