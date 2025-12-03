- Дата публикации
Участница двух Олимпиад под флагом Украины сменила гражданство на российское
София Лискун отказалась от украинского паспорта, перебравшись в государство-агрессор.
Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лискун сменила украинское гражданство на российское.
23-летняя уроженка Луганска отказалась от украинского паспорта. Об этом она сообщила в видеокомментарии СМИ государства-агрессора.
Причиной смены спортивного гражданства Лискун назвала "дискриминацию" и некомпетентный подход к подготовке спортсменов в Украине. По словам прыгуньи, ее обвиняли в том, что она поддерживала контакт со своим первым тренером, которая выехала в Москву.
"У нас в Киеве в бассейне висел лозунг: "Спорт вне политики". Но первыми под удар попадали мы – спортсмены", – рассказала Лискун.
Всего на счету Лискун 12 медалей на уровне чемпионатов мира и Европы в составе сборной Украины. В 2025 году она завоевала две медали на Евро по прыжкам в воду: "золото" в смешанных командных соревнованиях и "серебро" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Она также дважды представляла Украину на Олимпийских играх – в Токио-2020 и Париже-2024, не завоевав там наград.
Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр-2024 в спортивной гимнастике Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское.