"Учусь в двух университетах": Усик признался, кем может работать после завершения боксерской карьеры

"Учусь в двух университетах": Усик признался, кем может работать после завершения боксерской карьеры

Украинец поделился своими планами на будущее.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о том, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

34-летний спортсмен не исключает, что в будущем его ждет карьера великого психолога.

"Бокс - это не на всю жизнь. Какое-то время - и это закончится. Я уже думаю, чем буду заниматься, как вести себя. Я учусь сейчас в двух вузах. Это Харьковский и Львовский университеты внутренних дел. Там я учусь заочно. В Харькове на специальности "Психология", а во Львове - "Экономическая разведка". Это будущее. Может, я найду себя в этом. Мне это просто интересно.

Просто так мне диплом не нужен, чтобы лежал дома. Хвастаться им - зачем это нужно? Его можно купить на барахолке и показывать, сделать на принтере.

Для меня это интересно. Возможно, в дальнейшем я стану знаменитым психологом - ко мне люди будут приходить", - сказал Усик в интервью Youtube-каналу USYK17.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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