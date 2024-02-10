"Удача для него": экс-чемпион мира высказался о переносе боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук прокомментировал травму обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, из-за которого бой против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика перенесли с 17 февраля на 18 мая .

По мнению британца, "Цыганский король" выглядел плохо во время тренировочного лагеря, поэтому перенос поединка является для него шансом как следует подготовиться к битве с украинцем.

"На этом этапе, глядя на Фьюри, хочу сказать, что рассечение – удача для него. До меня дошли слухи, что Тайсон выглядел не очень хорошо в тренировочном лагере.

В спарринге, где он получил повреждение, Тайсон тоже выглядел неубедительно. Так что чем больше у него времени для тренировок, тем лучше. Но только в том случае, если Фьюри будет полностью сфокусирован, а сделать это сложно морально", – сказал Брук в интервью Boxing King Media.

Напомним, во избежание очередного срыва поединка организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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