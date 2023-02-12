Удачное возвращение: Гвоздик уверенно победил в первом бою после возобновления карьеры

Александр вышел в ринг после более чем трехлетнего перерыва.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик успешно вернулся на боксерский ринг. Украинец единогласным решением судей победил мексиканца Жосуэ Обандо.

Шестираундовый поединок состоялся в городе Помона (США) в рамках боксерского шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.

35-летний украинец владел инициативой на протяжении всего боя, но нокаутировать мексиканца не сумел. В итоге судьи единодушно отдали все раунды Александру – трижды 60:54.

Отметим, что за день до боя Гвоздик неожиданно получил нового соперника. Сначала украинец должен был боксировать с аргентинцем Хорхе Мирандой, однако вместо него в ринг вышел 33-летний мексиканец Обандо.

Для Гвоздика это был первый поединок с октября 2019 года, когда он проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

В июне 2020 года Александр объявил объявивший о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.

Теперь в послужном списке Гвоздика 18 побед (14 – нокаутом) и одно поражение. На счету Обандо 20 побед (15 – нокаутом) и 35 поражений. Еще два поединка мексиканца завершились вничью.

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