Удачное возвращение: капитан сборной Украины по биатлону выиграл медаль в первой гонке после операции

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, который был вынужден пропустить конец прошлого года и начало 2023-го из-за операции на колене, завоевал "бронзу" на этапе Кубка IBU в австрийском Обертилиахе.

31-летний украинский биатлонист занял третье место в спринте. Для него это была первая официальная гонка в текущем году.

Допустив один промах на стрельбище, Пидручный проиграл 9,8 секунды победителю гонки – норвежцу Эндре Стремсгейму. Вторым стал еще один представитель Норвегии Вебьорн Серум, опередивший украинца всего на 0,4 секунды.

Кубок IBU-2022/23: результаты мужского спринта в Обертилиасе

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 1+1) 24:26.9

2. Вебьорн Серум (Норвегия, 1+1) +9.4

3. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +9.8

4. Александр Фьельд Андерсен (Норвегия, 0+1) +18.6

5. Марте Овербю (Норвегия, 0+1) +23.0

6. Гиорге Бута (Румыния, 0+0) +31.2

...

16. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +1.15.2

36. Тарас Лесюк (Украина, 0+3) +1:52.5

38. Руслан Ткаленко (Украина, 2+2) +1:56.6

47. Сергей Телень (Украина, 0+2) +2:21.3

С 8-го по 19 февраля в немецком Оберхофе состоится чемпионат мира-2023 по биатлону. Сборная Украины уже назвала предварительные составы на планетранное первенство.

Напомним, 29 января в швейцарском Ленцерхайде завершился чемпионат Европы по биатлону-2023. На континентальном первенстве сборная Украины завоевала три медали: Юлия Джима и Антон Дудченко завоевали серебряные награды в индивидуальных гонках, а Анастасия Меркушина выиграла "золото" в спринте.

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