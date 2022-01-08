Удачный дебют: Миколенко помог "Эвертону" пробиться в следующий раунд Кубка Англии

22-летний украинец провел свой первый поединок в футболке "ирисок".

"Эвертон" победил "Халл Сити" в выездном матче 1/32 финала Кубка Англии - 2:3 .

Украинский защитник Виталий Миколенко, который в начале января перебрался к "мерсисайдцам" из киевского "Динамо", вышел в стартовом составе. Для 22-летнего футболиста сборной Украины этот поединок стал дебютным за клуб английской Премьер-лиги.

Старт встречи по-настоящему шокировал гостей. Уже на первой минуте Тайлер Смит поразил сетку ворот "ирисок" после высокой подачи с фланга. Однако подопечные Рафаэли Бенитеса быстро пришли в себя.

На 21-й минуте Демарай Грей сравнял счет после отличной комбинации гостей. А десять минут спустя Андре Гомеш красивым ударом отправил мяч в ворота представителя Чемпионшипа. Таким образом, на перерыв Миколенко и Ко ушли в роли лидеров.

Во второй половине матча "тигры" попытались наверстать утраченное и смогли отыграться. Шикарный гол Райана Лонгмена на 71-й минуте перевел выяснение отношений в овертайм. Там сил оказалось больше у клуба из АПЛ. Эндрос Таунсенд на 99-й минуте забил решающий гол и принес "ирискам" путевку в 1/16 финала национального кубка.

Миколенко провел на поле все 120 минут. В конце первого тайма украинский футболист заработал желтую карточку.

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