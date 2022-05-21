Удачный дебют: украинский призер Олимпиады-2020 по плаванию выиграл медаль престижных соревнований в Испании

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную награду Открытого чемпионата Испании, который проходит на озере Баньолес.

Двухкратный призер Олимпиады-2020, чья жена Марина Бех-Романчук сегодня завоевала "серебро" Бриллиантовой лиги в прыжках в длину, впервые выступил в необычной для себя дисциплине.

Романчук специализируется на заплывах в закрытом бассейне, однако в этот раз попробовал свои силы на открытой воде. 25-летний украинец принял участие в Открытом чемпионате Испании, который с 20 по 22 мая принимает город Жирона.

Михаил решил посоревноваться сразу в двух заплывах. В первый день Романчук финишировал пятым на дистанции 10 км, а вот в следующий соревновательный день украинский пловец смог выиграть медаль - "серебро" в заплыве на 5 км. Михаил проиграл победителю, немцу Флориану Веллбруку, всего 5,9 секунды.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинские бегуньи Виктория Ткачук и Анна Рыжикова разделили пьедестал почета на этапе Бриллиантовой лиги в Бирмингеме.

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